Новый iPhone 8 Plus взорвался спустя три дня работы

MIGnews.com.ua

У жительницы Тайваня, которая приобрела телефон iPhone 8 Plus, во время процесса зарядки гаджет взорвался, сообщает Shanghaiist .

У женщины из Тайваня Ву, проживающей в городе Тайчжун-Сити, новый iPhone 8 Plus взорвался во время того, как она его заряжала при помощи оригинального зарядного устройства. Согласно данным тайванского издания, телефон проработал у пользователя всего три дня, перед тем, как вышел из строя.

Женщина поставила на зарядку смартфон, несмотря на то, что он был заряжен на 70%, спустя три минуты процесса зарядки телефон взорвался, а задняя панель устройства вовсе отделилась.

Ву обратилась к производителю, и в текущее время iPhone 8 Plus отправился на завод, где сотрудники начнут расследование по делу взрыва, а также установят причину инцидента. Отмечается, что данный случай является единичным и не дает оснований предполагать массовый сценарий, однако популярность модели в Тайване резко упала.