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Новый iPhone 8 Plus взорвался спустя три дня работы
29.09.2017 14:59

Новый iPhone 8 Plus взорвался спустя три дня работы  Фоторепортаж

 У жительницы Тайваня, которая приобрела телефон iPhone 8 Plus, во время процесса зарядки гаджет взорвался, сообщает Shanghaiist.

У женщины из Тайваня Ву, проживающей в городе Тайчжун-Сити, новый iPhone 8 Plus взорвался во время того, как она его заряжала при помощи оригинального зарядного устройства. Согласно данным тайванского издания, телефон проработал у пользователя всего три дня, перед тем, как вышел из строя.

Женщина поставила на зарядку смартфон, несмотря на то, что он был заряжен на 70%, спустя три минуты процесса зарядки телефон взорвался, а задняя панель устройства вовсе отделилась.

Ву обратилась к производителю, и в текущее время iPhone 8 Plus отправился на завод, где сотрудники начнут расследование по делу взрыва, а также установят причину инцидента. Отмечается, что данный случай является единичным и не дает оснований предполагать массовый сценарий, однако популярность модели в Тайване резко упала.

 Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни Государственной фискальной службы при содействии Службы безопасности Украины в понедельник, 25 сентября, в пункте пропуска в международном аэропорту "Борисполь" в Киевской области провели изъятие 21 контрабандного телефона марки iPhone 8.

Теги материала: Iphone, Телефон, Взрыв, смартфон, Тайвань
Новости СМИ2
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