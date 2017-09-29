У американского побережья найден подводный лес возрастом более 60 тысяч лет

MIGnews.com.ua

Около берегов штата Алабама Соединенных Штатов Америки на глубине более 20 метров в Мексиканском заливе американские дайверы обнаружили кипарисовый лес, которому более 60 тысяч лет, сообщает turist .ee.

Сообщается, что дайверы нашли остатки леса благодаря шторму "Иван", произошедшему в 2004 году, из-за которого воды в заливе взбудоражились.

Изначально о необычной находке рассказали местные рыбаки, которые не смогли понять странные данные гидролокатора, поэтому обратились за помощью к ученым Университета штата Луизиана (США). В итоге, дайверам и исследователям удалось выяснить, что долгое время реликтовый лес был скрыт под слоем грязи, что позволило ему сохраниться под водой. После того как территорию накрыл ураган, у леса пропал защитный покров, поэтому тот начал разлагаться быстрыми темпами.

Эксперты считают, что на месте, где в данное время расположен Мексиканский залив, когда-то был остров и пресноводная речка, этим объясняется изобилие кипарисов под водой. Благодаря данной находке ученые считают, что смогут исследовать изменение климата в регионе.