Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука - Наука и техника
У американского побережья найден подводный лес возрастом более 60 тысяч лет
29.09.2017 13:41

У американского побережья найден подводный лес возрастом более 60 тысяч лет  Видеорепортаж

Около берегов штата Алабама Соединенных Штатов Америки на глубине более 20 метров в Мексиканском заливе американские дайверы обнаружили кипарисовый лес, которому более 60 тысяч лет, сообщает turist.ee.

Сообщается, что дайверы нашли остатки леса благодаря шторму "Иван", произошедшему в 2004 году, из-за которого воды в заливе взбудоражились.

Изначально о необычной находке рассказали местные рыбаки, которые не смогли понять странные данные гидролокатора, поэтому обратились за помощью к ученым Университета штата Луизиана (США). В итоге, дайверам и исследователям удалось выяснить, что долгое время реликтовый лес был скрыт под слоем грязи, что позволило ему сохраниться под водой. После того как территорию накрыл ураган, у леса пропал защитный покров, поэтому тот начал разлагаться быстрыми темпами.

Эксперты считают, что на месте, где в данное время расположен Мексиканский залив, когда-то был остров и пресноводная речка, этим объясняется изобилие кипарисов под водой. Благодаря данной находке ученые считают, что смогут исследовать изменение климата в регионе.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, группа археологов из Швейцарии на протяжении ста лет занималась поиском Храма Артемиды на территории Греции, который с давних времен считался пропавшим, и успешно завершила поиски. Храм Артемиды был найден в более чем одиннадцати километрах от предполагаемого места его нахождения.

Теги материала: лес, находка, ученые, дайвер
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Независимые ученые опровергли вред СВЧ-печей
Важное
Независимые ученые опровергли вред СВЧ-печей
Ученые вернули сознание человеку, пролежавшему в коме 15 лет
Важное
Ученые вернули сознание человеку, пролежавшему в коме 15 лет
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле
Важное
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле  Фоторепортаж
Археологи нашли в Турции бутылочку для вскармливания младенцев, которой 2 тысячи лет
Важное
Археологи нашли в Турции бутылочку для вскармливания младенцев, которой 2 тысячи лет  Фоторепортаж
Археологи обнаружили развалины уничтоженного цунами древнего города
Важное
Археологи обнаружили развалины уничтоженного цунами древнего города  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Исландия решила полностью обеспечить себя энергией из вулкана
Важное
Исландия решила полностью обеспечить себя энергией из вулкана  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017
Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017
Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика