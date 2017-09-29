Маск решил использовать межпланетную ракету для перелетов между странами

MIGnews.com.ua

Глава компании SpaceX Илон Маск предложил концепцию транспортной системы для передвижения между пунктами назначения по Земле при помощи возвращаемых ракет и космических кораблей. О своей идее создатель SpaceX написал на странице в социальной сети Instagram.

"Стоимость одного места должна быть примерно такой же, как и полная стоимость проезда в самолете", - прокомментировал фото Маск.

Он также отметил, что перелеты будут занимать не более часа. К примеру, он предложил исапользовать для перемещения между странами ракету BFR, которая была создана для полетов на Марс. В презентации, которую показал Илон говорится, что подобный космический корабль способен доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут. Кроме того, он будет использоваться для транспортировки спутников на орбиту, экипажа и груза.

"Первая возможность высадки BFR с грузом на Марсе - 2022, затем экипаж и грузовые миссии BFR на Марс в 2024 году", - говорится в проекте Маска.