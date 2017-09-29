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Маск решил использовать межпланетную ракету для перелетов между странами
29.09.2017 11:36

Маск решил использовать межпланетную ракету для перелетов между странами  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Глава компании  SpaceX Илон Маск предложил концепцию транспортной системы для передвижения между пунктами назначения по Земле при помощи возвращаемых ракет и космических кораблей. О своей идее создатель SpaceX написал на странице в социальной сети Instagram.

"Стоимость одного места должна быть примерно такой же, как и полная стоимость проезда в самолете", - прокомментировал фото Маск.

Он также отметил, что перелеты будут занимать не более часа. К примеру, он предложил исапользовать для перемещения между странами ракету BFR, которая была создана для полетов на Марс. В презентации, которую показал Илон говорится, что подобный космический корабль способен доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут.  Кроме того, он будет использоваться для транспортировки спутников на орбиту, экипажа и груза.

"Первая возможность высадки BFR с грузом на Марсе - 2022, затем экипаж и грузовые миссии BFR на Марс в 2024 году", - говорится в проекте Маска.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители аэрокосмической компании SpaceX обнародовали видеоролик, в котором показали, как будет выглядеть и работать новый международный космический корабль, произведенный компанией. Видео с презентацией обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram глава компании Илон Маск. 

Теги материала: Элон Маск, маска, перелет, планета, космический корабль
Новости СМИ2
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