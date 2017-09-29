В Китае впервые успешно протестировали сеть 5G

MIGnews.com.ua

На территории Китая компании Intel и Ericsson осуществили первые совместные испытания сети 5G, передает ZDNet .

Сообщается, что уникальными испытаниями руководили Министерство промышленности и информационных технологий Китайской народной республики в качестве первой официальной проверки беспроводного интерфейса и совместимости аппаратного обеспечения в диапазоне, уже выделенном для 5G крупнейшими операторами связи в Китае.

"Мы осознаем важность и инновационность рынке Китая и, работая в близком сотрудничестве с такими партнерами, как Intel, мы помогаем прокладывать путь для успешного запуска 5G в будущем", - заявил во время испытаний глава компании Ericsson в Северо-Восточной Азии Крис Хьютон.

Помимо этого, отмечается, что неделю назад фирма Intel заявила о подписании партнерского соглашения с компанией Huawei в рамках испытаний протокола 5G New Radio.