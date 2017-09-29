Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука - Наука и техника
В Китае впервые успешно протестировали сеть 5G
29.09.2017 09:48

В Китае впервые успешно протестировали сеть 5G

На территории Китая компании Intel и Ericsson осуществили первые совместные испытания сети 5G, передает ZDNet.

Сообщается, что уникальными испытаниями руководили Министерство промышленности и информационных технологий Китайской народной республики в качестве первой официальной проверки беспроводного интерфейса и совместимости аппаратного обеспечения в диапазоне, уже выделенном для 5G крупнейшими операторами связи в Китае.

"Мы осознаем важность и инновационность рынке Китая и, работая в близком сотрудничестве с такими партнерами, как Intel, мы помогаем прокладывать путь для успешного запуска 5G в будущем", - заявил во время испытаний глава компании Ericsson в Северо-Восточной Азии Крис Хьютон.

Помимо этого, отмечается, что неделю назад фирма Intel заявила о подписании партнерского соглашения с компанией Huawei в рамках испытаний протокола 5G New Radio.

Как сообщал MIGnews.com.uа, правительство Дубая впервые успешно испытали беспилотное летающее такси. По словам властей Дубая, данное транспортное средство имеет размер значительно меньше, чем вертолет, а также меньше шума и не так вредно для окружающей среды.

Теги материала: испытания, Наука, связь, Китай, правительство
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [48] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Американская армия испытала новое лазерное оружие, обезвреживающее дроны
Важное
Американская армия испытала новое лазерное оружие, обезвреживающее дроны  Видеорепортаж
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле
Важное
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле  Фоторепортаж
В столице квадрокоптер установил рекорд, подняв на высоту гирю
Важное
В столице квадрокоптер установил рекорд, подняв на высоту гирю  Видеорепортаж
Ученые NASA во время солнечного затмения создадут первую тепловую карту планеты
Важное
Ученые NASA во время солнечного затмения создадут первую тепловую карту планеты  Фоторепортаж
NASA покажет в прямом эфире августовское солнечное затмение
Важное
NASA покажет в прямом эфире августовское солнечное затмение  Видеорепортаж
В центре Тернополя обнаружили уникальную средневековую стену
Важное
В центре Тернополя обнаружили уникальную средневековую стену  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017
Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017
Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика