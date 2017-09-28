Независимые ученые опровергли вред СВЧ-печей

MIGnews.com.ua

Сторонники различного рода конспирологических идей продолжают убеждать обывателей, будто бы микроволновые печи приносят огромный вред здоровью, не подкрепляя данные утверждения фактически ничем, кроме досужих домыслов.

Итак, давайте же разберемся с тем, что противники микроволновых печей видят такого страшного в их работе.

Во-первых, утверждается, будто микроволны (очень короткого диапазона) могут вызывать у человека изменения в составе крове, и впоследствии аукнуться рядом тяжелых заболеваний, в том числе и онкологических. Однако ни один видный медицинский практик еще не сталкивался с раком, вызванным работой микроволновок. Анализы, взятые у добровольцев после многолетнего использования СВЧ-печей, тоже не убеждают: состав крови у человека не меняется от разогревания еды. Кроме того, современные приборы настолько безопасны и имеют такой уровень защиты, что подобные утверждения просто смешны.

Во-вторых, ученые ранее якобы заключили, что еда, приготовленная или разогретая в микроволновке, поддается распаду за счет того, что микроволны влияют на атомы воды, таким образом "заряжая" продукты чем-то негативным.

С этим утверждением может поспорить даже не наука, а здравый смысл - ведь с молекулами воды регулярно что-то происходит: мы завариваем чай и кофе, кипятим воду, замораживаем лед для коктейлей. И ничего с нашим организмом от этого не происходит.

Современные устройства абсолютно безопасны, утверждают авторы последних независимых исследований. Это понятно абсолютно всем, кто изучает каталог электродуховок на предмет последующего приобретения качественной модели. Дело в том, что, разогревая готовую еду или приготавливая полуфабрикаты на обычной сковороде, мы добавляем масло и прочие канцерогены, а разогревание в духовках, в том числе и в СВЧ-печах, намного безопаснее.

Конечно же, выбор все равно остается за потребителями. Если кто-то считает, что временные затраты и риск использования жаренного масла стоит того, чтобы отказаться от удобных и фактически менее вредных СВЧ-печей - чтоб ж, это право человека. Только стоит все же еще раз подумать над тем, для чего проводятся такие странные исследования, не подкрепленные фактами.