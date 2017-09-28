Независимые ученые опровергли вред СВЧ-печей

Сторонники различного рода конспирологических идей продолжают убеждать обывателей, будто бы микроволновые печи приносят огромный вред здоровью, не подкрепляя данные утверждения фактически ничем, кроме досужих домыслов.
Итак, давайте же разберемся с тем, что противники микроволновых печей видят такого страшного в их работе.
Во-первых, утверждается, будто микроволны (очень короткого диапазона) могут вызывать у человека изменения в составе крове, и впоследствии аукнуться рядом тяжелых заболеваний, в том числе и онкологических. Однако ни один видный медицинский практик еще не сталкивался с раком, вызванным работой микроволновок. Анализы, взятые у добровольцев после многолетнего использования СВЧ-печей, тоже не убеждают: состав крови у человека не меняется от разогревания еды. Кроме того, современные приборы настолько безопасны и имеют такой уровень защиты, что подобные утверждения просто смешны.
Во-вторых, ученые ранее якобы заключили, что еда, приготовленная или разогретая в микроволновке, поддается распаду за счет того, что микроволны влияют на атомы воды, таким образом "заряжая" продукты чем-то негативным.
С этим утверждением может поспорить даже не наука, а здравый смысл - ведь с молекулами воды регулярно что-то происходит: мы завариваем чай и кофе, кипятим воду, замораживаем лед для коктейлей. И ничего с нашим организмом от этого не происходит.
Современные устройства абсолютно безопасны, утверждают авторы последних независимых исследований. Это понятно абсолютно всем, кто изучает каталог электродуховок на предмет последующего приобретения качественной модели. Дело в том, что, разогревая готовую еду или приготавливая полуфабрикаты на обычной сковороде, мы добавляем масло и прочие канцерогены, а разогревание в духовках, в том числе и в СВЧ-печах, намного безопаснее.
Конечно же, выбор все равно остается за потребителями. Если кто-то считает, что временные затраты и риск использования жаренного масла стоит того, чтобы отказаться от удобных и фактически менее вредных СВЧ-печей - чтоб ж, это право человека. Только стоит все же еще раз подумать над тем, для чего проводятся такие странные исследования, не подкрепленные фактами.