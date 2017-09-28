Земля подверглась мощной магнитной буре, опасной для человеческих сосудов

MIGnews.com.ua

Планету Земля в четверг, 28 сентября, накрыла сильнейшая магнитная буря, пик которой уже завершился. О соответствующем факте сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), передают РИА-Новости .

Согласно сообщению Лаборатории, пик бури в три балла по общей пятибалльной шкале пришелся на период с 6.00 до 12.00 по киевскому времени 28 сентября. Отмечается, что в текущий момент состояние магнитосферы планеты оценивается как слабое - наблюдается однобалльная магнитная буря.

Стоит отметить, что подобные сильные бури происходят не более 200 раз за солнечный цикл, длительностью в 11 лет, то есть около 18 раз за год.