Астрономы обнаружили в созвездии Водолея первый в истории "глаз"

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Астрономам, благодаря телескопу VLT, удалось получить новые более детальные снимки нестандартной туманности NGC 7009, которая по своей форме напоминает гигантский космический глаз, смотрящий на Вселенную сквозь линзу монокля. Фотографии были обнародованы Европейской южной обсерваторией на официальном веб-сайте, передает Популярная механика .

"Джереми Уолш (Jeremy Walsh) из Европейской южной обсерватории в Чили и его коллеги наблюдали за одной из самых необычных планетарных туманностей, объектом NGC 7009 в созвездии Водолея. Эта туманность является одним из первых объектов такого рода в истории астрономии", - говорится в сообщении южной обсерватории.

В текущее время команда ученых с Уолшем во главе надеется, что продолжение подобных наблюдений поможет исследователям понять, как данная туманность приобрела столь нестандартную форму, а также раскрыть тайну ее появления.

Предварительно проанализировав полученные данные, команда ученых пришла к выводу, что обнаруженный "глаз" состоит из нескольких слоев, в которых и пыль и газ распределены очень неоднородно. Так, на границе между внутренней частью туманности, ярко-синим "зрачком" NGC 7009, и ее внешней частью, окрашенной в красной свет, пыли совершенно нет.