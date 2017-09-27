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Спустя сто лет поисков археологи нашли Храм Артемиды
27.09.2017 18:29

Спустя сто лет поисков археологи нашли Храм Артемиды  Фоторепортаж

Группа археологов из Швейцарии на протяжении ста лет занималась поиском Храма Артемиды на территории Греции, который с давних времен считался пропавшими, и успешно завершила поиски, передает BBC.

Сообщается, что Храм был найден во время раскопок, которые проводились на участке Эретрии на грецком острове Эвбея. Археологическая памятка находилась возле подножья холма Палеоекклисия, расположенного возле греческой деревни Амаринтос.

По информации археологов, Храм Артемиды был найден в более чем одиннадцати километрах от предполагаемого места его нахождения, что свидетельствует об ошибочности подсказок о месторасположении храма, оставленными географом Страбоном.

Стоит отметить, что данный Храм был возведен, предположительно, в средине четвертого века до нашей эры и, согласно греческой мифологии, посвящен дочери Зевса и Лето, сестре Аполлона.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в древнем турецком портовом городе Парион около деревни Кемер, который ученые относят к эллинистической эпохе, был найден сосуд из глины возрастом более двух тысяч лет, который был античным прототипом современных бутылок для вскармливания младенцев.

Теги материала: археология, фото, храм, Греция, раскопки
Новости СМИ2
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