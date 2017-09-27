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В Дубае было испытано первое в мире летающее такси
27.09.2017 18:07

В Дубае было испытано первое в мире летающее такси  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Правительство Дубая впервые успешно испытали беспилотное летающее такси, передает местное издание Gulf News.

Сообщается, что во время испытания аппарат, который был спроектирован и сооружен компанией Volocopter из Германии, поднялся в воздух на площадке возле парка Джумейра-Бич, достиг высоты 200 метров и совершил полет длительностью около пяти минут, осуществив мягкую посадку в точке вылета.

По словам властей Дубая, данное транспортное средство имеет размер значительно меньше, чем вертолет, а также меньше шума и не так вредно для окружающей среды. Отныне планируется его применение для открытия первой в мире службы летающих такси.

В высоту аппарат достигает двух метров, а полет происходит за счет обода диаметром 6,7 метра, на котором закреплено 18 пропеллеров, вращающихся от электромотора. Он способен находиться в воздухе около 30 минут без подзарядки и развивать скорость до 60 километров в час.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители аэрокосмической компании SpaceX обнародовали видеоролик, в котором показали, как будет выглядеть и работать новый международный космический корабль, произведенный компанией. Видео с презентацией обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram глава компании Илон Маск. 

Теги материала: перелет, такси, техника, изобретение, Дубай
Новости СМИ2
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