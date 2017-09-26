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Исследование: Большинство женщин в островных государствах Тихого океана отравлены ртутью
26.09.2017 17:54

Исследование: Большинство женщин в островных государствах Тихого океана отравлены ртутью

Представители Международной неправительственной организации заявили об обнаружении опасных уровней ртути в организме практически половины обследованных женщин в 25 странах. Об этом сообщает NHK.

"Исследователи установили, что в организме 42% женщин уровень содержания ртути превышает установленный в качестве порогового Управлением охраны окружающей среды США. Превышение этого уровня может привести к повреждению мозга и почек", - говорится в сообщении.

Также ученые рассказали, что у 86% женщин, которые проживают в островных государствах Тихого океана, в том числе Тонга и Маршалловых островах, содержание ртути в организме превышает пороговый уровень.

Исследователи указали, что причиной, возможно, является рыба, которую употребляют жители этих стран, так как она может быть заражена ртутью, выброшенной предприятиями и проникшей в пищевую цепь.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на территории бывшего столичного завода "Радикал" в некоторых точках концентрация ртути в воздухе превышает предельно допустимую норму в 30 раз.

Теги материала: женщины, Тихий океан, отравление, острова, ртуть
Новости СМИ2
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