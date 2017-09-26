Ученые вернули сознание человеку, пролежавшему в коме 15 лет

MIGnews.com.ua

Исследователи из Франции смогли частично вернуть сознание мужчине в возрасте 35 лет, который в течение последних 15 лет находился в вегетативном состоянии. Об этом сообщает New Scientist .

Ученые из Национального центра научных исследований провели электрическую стимуляцию блуждающего нерва, связывающего ряд важных нейронных центров. Медики рассчитали, что его стимуляция должна была помочь увеличить активность в областях мозга, которые отвечают за сознательную деятельность.

Сообщается, что блуждающий нерв соединили с электродами на уровне шеи. Через месяц после имплантации медики начали стимуляцию. Всего эксперимент длился шесть месяцев, состояние мозга отслеживали с помощью позитронно-эмиссионной томографии и электроэнцефалографии.

После врачебных манипуляций пациент стал чаще открывать глаза, реагировать на отдельные просьбы и пытался улыбнуться. Кроме того, в состоянии его мозга отметили переход от вегетативного к минимальному сознанию.