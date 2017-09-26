Ученые вернули сознание человеку, пролежавшему в коме 15 лет

Исследователи из Франции смогли частично вернуть сознание мужчине в возрасте 35 лет, который в течение последних 15 лет находился в вегетативном состоянии. Об этом сообщает New Scientist.
Ученые из Национального центра научных исследований провели электрическую стимуляцию блуждающего нерва, связывающего ряд важных нейронных центров. Медики рассчитали, что его стимуляция должна была помочь увеличить активность в областях мозга, которые отвечают за сознательную деятельность.
Сообщается, что блуждающий нерв соединили с электродами на уровне шеи. Через месяц после имплантации медики начали стимуляцию. Всего эксперимент длился шесть месяцев, состояние мозга отслеживали с помощью позитронно-эмиссионной томографии и электроэнцефалографии.
После врачебных манипуляций пациент стал чаще открывать глаза, реагировать на отдельные просьбы и пытался улыбнуться. Кроме того, в состоянии его мозга отметили переход от вегетативного к минимальному сознанию.
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