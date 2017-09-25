Илон Маск удивил мир новым межпланетным космическим кораблем SpaceX

MIGnews.com.ua

Представители аэрокосмической компании SpaceX обнародовали видеоролик, в котором показали, как будет выглядеть и работать новый международный космический корабль, произведенный компанией. Видео с презентацией обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram глава компании Илон Маск.

"Моделирование того, как будет выглядеть интерпланетарный космический корабль SpaceX", - пописал видео основатель компании.

Данная версия космического корабля, освоения космоса и Марса, будет представлена в пятницу, 29 сентября, на Международном конгрессе космонавтики в Аделаиде, Австралия, где сам Маск расскажет о новейших технологиях в вопросе освоения открытого космоса.

Также глава компании SpaceX предупредил, что "некоторые аспекты нового дизайна и свойства корабля будут неожиданными".