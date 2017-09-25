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Илон Маск удивил мир новым межпланетным космическим кораблем SpaceX
25.09.2017 21:56

Илон Маск удивил мир новым межпланетным космическим кораблем SpaceX  Видеорепортаж

Представители аэрокосмической компании SpaceX обнародовали видеоролик, в котором показали, как будет выглядеть и работать новый международный космический корабль, произведенный компанией. Видео с презентацией обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram глава компании Илон Маск.

"Моделирование того, как будет выглядеть  интерпланетарный космический корабль SpaceX", - пописал видео  основатель компании.

Данная версия космического корабля, освоения космоса и Марса, будет представлена в пятницу, 29 сентября, на Международном конгрессе космонавтики в Аделаиде, Австралия, где сам Маск расскажет о новейших технологиях в вопросе освоения открытого космоса.

Также глава компании SpaceX предупредил, что "некоторые аспекты нового дизайна и свойства корабля будут неожиданными".

Как сообщал MIGnews.com.uа, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что государство, которое занимается развитием искусственного интеллекта, претендует на лидерство в мире. В своем заявлении Маск предположил, что борьба за первенство в разработке новых технологий может стать причиной третьей мировой войны.

Теги материала: маска, Элон Маск, Космос, космический корабль, разработка
Новости СМИ2
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