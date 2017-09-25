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Американская армия испытала новое лазерное оружие, обезвреживающее дроны
25.09.2017 17:17

Американская армия испытала новое лазерное оружие, обезвреживающее дроны  Видеорепортаж

Командование космической и противоракетной обороны Армии Соединенных Штатов Америки провело испытания лазерной установки ATHENA, которая предназначена для борьбы с беспилотниками, сообщает УНН, ссылаясь на Defence World.

Сообщается, что в рамках испытаний, которые провело командование космической и противоракетной обороны, 30-киловаттная система класса ATHENA (Advanced Test High Energy Asset) сумела попасть в пять целей, беспилотных летательных аппаратов Outlaw.

В рамках последних испытаний, которые были проведены армией на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико, военные применили самую новую технологию управления лучами, а также эффективный волоконный лазер.

"Испытания на воздушных целях на White Sands подтвердили смоделированную летальную силу и воссоздали результаты, которые мы наблюдали по статическим целям в нашем собственном тестовом диапазоне," - рассказал Кеоки Джексон, технический директор компании Lockheed Martin,, которая занимается финансированием разработки лазерного оружия.

 

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинские военные нашли вблизи села Новоградовка в Донецкой области российский беспилотник "Орлан-10". Известно, что подобная модификация беспилотника является довольно недешевой. В частности, сам комплекс оценивается в 18 миллионов рублей, а стоимость самолета - в 5-7 миллионов рублей. 

Теги материала: США, армия, беспилотник, дрон, испытания, вооружение
Новости СМИ2
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