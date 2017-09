Американская армия испытала новое лазерное оружие, обезвреживающее дроны

Командование космической и противоракетной обороны Армии Соединенных Штатов Америки провело испытания лазерной установки ATHENA, которая предназначена для борьбы с беспилотниками, сообщает УНН , ссылаясь на Defence World.

Сообщается, что в рамках испытаний, которые провело командование космической и противоракетной обороны, 30-киловаттная система класса ATHENA (Advanced Test High Energy Asset) сумела попасть в пять целей, беспилотных летательных аппаратов Outlaw.

В рамках последних испытаний, которые были проведены армией на ракетном полигоне White Sands в Нью-Мексико, военные применили самую новую технологию управления лучами, а также эффективный волоконный лазер.

"Испытания на воздушных целях на White Sands подтвердили смоделированную летальную силу и воссоздали результаты, которые мы наблюдали по статическим целям в нашем собственном тестовом диапазоне," - рассказал Кеоки Джексон, технический директор компании Lockheed Martin,, которая занимается финансированием разработки лазерного оружия.

Drones are no match for our ATHENA #laser prototype. We went 5-for-5 in recent testing with @ArmySMDC pic.twitter.com/vnX9Bs8kMQ