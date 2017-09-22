Отныне в Швейцарии медикаменты и кровь будут доставлять дроны

MIGnews.com.ua

Автономная специальная сеть, которую разработала корпорация Matternet, разрешит дронам доставлять медицинские препараты, образцы крови, а также другие объекты между клиниками в рамках страны, сообщает Популярная механика .

"Компания Matternet уже давно тестирует дронов-курьеров в Швейцарии, однако теперь она объявила, что планирует запустить первую автономную сеть доставки лекарств дронами. Главное нововведение - Matternet Station: когда дрон приземляется, станция закрепляет его, заряжает и выгружает содержимое (люди могут помещать и забирать грузы, получая доступ с помощью QR-кодов)", - сказано в издании.

Отмечается, что дроны также смогут перевозить биологические материалы между клиниками, каждая из которых будет иметь механизмы для регулирования маршрутов дронов.

Глава фирмы Андреас Раптопулос подчеркивает, что автономная сеть разрешит дронам доставить необходимое лекарство менее, чем за 30 минут. Однако уточняется, что таких дронов будет немного, всего один или два на каждую станцию.