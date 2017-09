Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле

MIGnews.com.ua

Менее чем через 85 лет человечество может вымереть из-за катастрофических изменений климата. Такой прогноз обнародовали ученые из США, опубликовав свое исследование в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Daily Mail .

Сообщается, что исследователи предложили три сценария развития событий в 2100 году, в которых оценивается влияние на планету повышения средних температур.

По первому прогнозу, повышение среднегодовой температуры на 3 градуса Цельсия станет причиной увеличения числа ураганов и наводнений, а также более продолжительным засухам на Земле.

Согласно второму прогнозу, в том случае, если средняя температура повысится на 3-5 градусов Цельсия, то полностью разрушится ледяной щит Западной Антарктиды, в то же время вымрут леса Амазонии. Население планеты будут ждать жара и голод, вероятность того, что наступит именно данный сценарий - 5%.

И в случает третьего сценария развития событий(экзистенциального), среднегодовая температура повысится не более чем на 5 градусов Цельсия и население планеты будет страдать от недостатка пресной воды и продуктов питания.