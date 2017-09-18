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Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле
18.09.2017 17:32

Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле  Фоторепортаж

Менее чем через 85 лет человечество может вымереть из-за катастрофических изменений климата. Такой прогноз обнародовали ученые из США, опубликовав свое исследование в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Daily Mail.

Сообщается, что исследователи предложили три сценария развития событий в 2100 году, в  которых оценивается влияние на планету повышения средних температур.

По первому прогнозу, повышение среднегодовой температуры на 3 градуса Цельсия станет причиной увеличения числа ураганов и наводнений, а также более продолжительным засухам на Земле.

Согласно второму прогнозу, в том случае, если средняя температура повысится на 3-5 градусов Цельсия, то полностью разрушится ледяной щит Западной Антарктиды, в то же время вымрут леса Амазонии. Население планеты будут ждать жара и голод, вероятность того, что наступит именно данный сценарий - 5%.

И в случает третьего сценария развития событий(экзистенциального),  среднегодовая температура повысится не более чем на 5 градусов Цельсия и население планеты будет страдать от недостатка пресной воды и продуктов питания.

Как сообщал MIGnews.com.ua, исследователи NASA считают, что извержение супервкулкана приведет к более страшным последствиям, чем падение астероида. Стоит отметить, что пробуждение хотя бы одного из них может привести к "вулканической зиме", в результате которого могут погибнуть миллионы человек.

Теги материала: земля, ученые, катастрофа, глобальное потепление, наука
Новости СМИ2
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