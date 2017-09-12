Археологи нашли в Турции бутылочку для вскармливания младенцев, которой 2 тысячи лет

MIGnews.com.ua

В древнем турецком портовом городе Парион около деревни Кемер, который ученые относят к эллинистической эпохе, был найден сосуд из глины возрастом более двух тысяч лет, который был античным прототипом современных бутылок для вскармливания младенцев, сообщает Анадолу .

По словам участника археологической экспедиции в турецкой провинции Чанаккале, преподавателя факультета археологии в университете Ататюрка Хасана Касаоглу, в текущее время раскопки проводятся на территории античного города.

Данный глиняный сосуд был обнаружен археологами в детской могиле, у него есть одна ручка, а также горлышко.

"Эти сосуды использовались две тысячи лет назад в эпоху римлян для кормления грудных младенцев. Такие сосуды мы находили в детских могилах и раньше", - объяснил археолог.