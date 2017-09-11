Астронавты NASA показали, как выглядели теракты в США из космоса

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Астронавты Соединенных Штатов Америки представили несколько фотографий вида теперешнего Нью-Йорка из Международной космической станции и кадры терактов в США с 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба NASA.

Сообщается, что американский космонавт NASA Рэнди Бресник показал на фото Нью-Йорк из Международной космической станции 26 августа 2017.

Кроме того, другой космонавт представитель Европейского космического агентства Томас Песке сделал фото Вашингтона 11 апреля 2017, за ним можно проследить в центральной части фото.

А командующий "экспедиции 3" Франк Кулбертсон также пребывал на борту Международной космической станции более чем 16 лет тому назад и, узнав о терактах, начал делать фото в тот момент, когда станция летела над Нью-Йорком. На фото запечатлены первые минуты после случившегося теракта.

На одном из кадров можно увидеть ак на площади Манхэттена возникает дымовое пятно после того, как два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра. Утром 11 сентября 2001 года.