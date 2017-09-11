Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука - Наука и техника
Астронавты NASA показали, как выглядели теракты в США из космоса
11.09.2017 19:44

Астронавты NASA показали, как выглядели теракты в США из космоса  Фоторепортаж

Астронавты Соединенных Штатов Америки представили несколько фотографий вида теперешнего Нью-Йорка из Международной космической станции и кадры терактов в США с 11 сентября 2001 года, жертвами которых стали около 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба NASA.

Сообщается, что американский космонавт NASA Рэнди Бресник показал на фото Нью-Йорк из Международной космической станции 26 августа 2017.

Кроме того,  другой космонавт представитель Европейского космического агентства Томас Песке сделал фото Вашингтона 11 апреля 2017, за ним можно проследить в центральной части фото.

А командующий "экспедиции 3" Франк Кулбертсон также пребывал на борту Международной космической станции более чем 16 лет тому назад и, узнав о терактах, начал делать фото в тот момент, когда станция летела над Нью-Йорком. На фото запечатлены первые минуты после случившегося теракта.

На одном из кадров можно увидеть ак на площади Манхэттена возникает дымовое пятно после того, как два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра. Утром 11 сентября 2001 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в сети появилось видео успешной посадки капсулы космического корабля "Союз МС-04", на борту которой пребывали трое членов экипажа МКС. Тремя членами экипажа оказались ский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.  

Теги материала: NASA, НАСА, фото, МКС, Кадры
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Археологи обнаружили развалины уничтоженного цунами древнего города
Важное
Археологи обнаружили развалины уничтоженного цунами древнего города  Фоторепортаж  Видеорепортаж
NASA: Группа космонавтов МКС совершила успешную посадку в капсуле
Важное
NASA: Группа космонавтов МКС совершила успешную посадку в капсуле  Видеорепортаж
NASA: К Земле на рекордное расстояние приблизился астероид Florence
Важное
NASA: К Земле на рекордное расстояние приблизился астероид Florence  Видеорепортаж
NASA опубликовало фото снежных дюн на Марсе
Важное
NASA опубликовало фото снежных дюн на Марсе  Фоторепортаж
Австрийские ученые погрузили животных в виртуальную реальность
Важное
Австрийские ученые погрузили животных в виртуальную реальность  Фоторепортаж
Ученые NASA во время солнечного затмения создадут первую тепловую карту планеты
Важное
Ученые NASA во время солнечного затмения создадут первую тепловую карту планеты  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика