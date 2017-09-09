Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука - Наука и техника
Ученые предупредили о радиационном шторме, возникшем из-за новой вспышки на Солнце
09.09.2017 13:39

Ученые предупредили о радиационном шторме, возникшем из-за новой вспышки на Солнце  Фоторепортаж

В субботу, 9 августа, экспертами Обсерватории солнечной динамики была зафиксирована солнечная вспышка, которая достигла мощности M8.1, сообщает NASA.

Сообщается, что данная вспышка стала шестой серьезной вспышка на Солнце с начала текущей недели. Однако ее мощность оказалась в десять раз меньше той, которая произошла в среду, 6 сентября, и была признана самой мощной за последние 12 лет. По словам экспертов, в данное время еще существует потенциал дальнейшего развития геомагнитной бури.

В свою очередь, специалисты Центра прогнозирования космической погоды США заявили, что 9 сентября стоит ожидать радиационный шторм, появление которого связано с серией вспышек класса X.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вспышка, которая относится к максимальному классу X, произошла на Солнце. Новая мощная вспышка зафиксирована в 11:00 по киевскому времени. Также стало известно, что на Земле происходит магнитная буря, уровень которой составляет четыре балла по пятибалльной шкале, ее сила в десять раз превосходит ту, которая предсказывалась. 

Теги материала: солнце, магнитные бури, вспышка, Земля
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Землю накрыли магнитные бури из-за сильнейшей вспышки на Солнце
Важное
Землю накрыли магнитные бури из-за сильнейшей вспышки на Солнце
NASA: К Земле на рекордное расстояние приблизился астероид Florence
Важное
NASA: К Земле на рекордное расстояние приблизился астероид Florence  Видеорепортаж
Ученые предупредили об опасных для людей вспышках на Солнце
Важное
Ученые предупредили об опасных для людей вспышках на Солнце
Ученые NASA во время солнечного затмения создадут первую тепловую карту планеты
Важное
Ученые NASA во время солнечного затмения создадут первую тепловую карту планеты  Фоторепортаж
Американские ученые создали материал, который под Солнцем становится холодным
Важное
Американские ученые создали материал, который под Солнцем становится холодным  Фоторепортаж
К Земле приближается астероид размером с многоэтажку
Важное
К Земле приближается астероид размером с многоэтажку

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017
Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
Эксклюзив  Билоус о законе об образовании: Власть пытается искусственно снизить уровень безработицы
06.09.2017
Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю
Эксклюзив  Богомолец: Медицинскую реформу в нынешней редакции не поддерживаю  Видеорепортаж
06.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика