Ученые предупредили о радиационном шторме, возникшем из-за новой вспышки на Солнце

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В субботу, 9 августа, экспертами Обсерватории солнечной динамики была зафиксирована солнечная вспышка, которая достигла мощности M8.1, сообщает NASA .

Сообщается, что данная вспышка стала шестой серьезной вспышка на Солнце с начала текущей недели. Однако ее мощность оказалась в десять раз меньше той, которая произошла в среду, 6 сентября, и была признана самой мощной за последние 12 лет. По словам экспертов, в данное время еще существует потенциал дальнейшего развития геомагнитной бури.

В свою очередь, специалисты Центра прогнозирования космической погоды США заявили, что 9 сентября стоит ожидать радиационный шторм, появление которого связано с серией вспышек класса X.