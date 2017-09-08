Землю накрыли магнитные бури из-за сильнейшей вспышки на Солнце

Вспышка, которая относится к максимальному классу X, произошла на Солнце. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что новая мощная вспышка зафиксирована в 11:00 по киевскому времени. Также стало известно, что на Земле происходит магнитная буря, уровень которой составляет четыре балла по пятибалльной шкале, ее сила в десять раз превосходит ту, которая предсказывалась.
В Канаде, расположенной в настоящее время на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах, буря носит планетарный характер.
Серия вспышек началась еще в понедельник, 4 сентября. Сначала зафиксировали пять небольших вспышек класса М, мощность которых составила четыре-пять баллов. После этого во вторник, 6 сентября, произошла вспышка класса Х мощностью в 2,2 балла. Экстремально сильная вспышка класса Х мощностью 9,3 балла случилась в тот же день.
Исследователи считают, что произошедшее является закономерным результатом изменений в солнечной короне в течение последних трех дней. В указанный период накапливалась энергия из-за взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен, позже она высвободилась в крупной вспышке.
Как сообщал MIGnews.com.ua, исследователи назвали вероятные сроки, во время которых возможно произойдут разрушительные вспышки на Солнце, грозящие опасными последствиями для человечества.