Землю накрыли магнитные бури из-за сильнейшей вспышки на Солнце

MIGnews.com.ua

Вспышка, которая относится к максимальному классу X, произошла на Солнце. Об этом сообщает РИА Новости .

Отмечается, что новая мощная вспышка зафиксирована в 11:00 по киевскому времени. Также стало известно, что на Земле происходит магнитная буря, уровень которой составляет четыре балла по пятибалльной шкале, ее сила в десять раз превосходит ту, которая предсказывалась.

В Канаде, расположенной в настоящее время на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния на высоких и средних широтах, буря носит планетарный характер.

Серия вспышек началась еще в понедельник, 4 сентября. Сначала зафиксировали пять небольших вспышек класса М, мощность которых составила четыре-пять баллов. После этого во вторник, 6 сентября, произошла вспышка класса Х мощностью в 2,2 балла. Экстремально сильная вспышка класса Х мощностью 9,3 балла случилась в тот же день.

Исследователи считают, что произошедшее является закономерным результатом изменений в солнечной короне в течение последних трех дней. В указанный период накапливалась энергия из-за взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен, позже она высвободилась в крупной вспышке.