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Археологи обнаружили развалины уничтоженного цунами древнего города
05.09.2017 16:56

Археологи обнаружили развалины уничтоженного цунами древнего города  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Ученые из Института национального наследия Туниса обнаружили руины древнего римского города Неаполис, уничтоженного в результате цунами. Об этом сообщает ScienceAlert.

Во время исследования города, который был стерт с лица земли 21 июля 365 года нашей эры, археологи обнаружили улицы, памятники и баки, предназначавшиеся для хранения рыбного соуса - гарума.

Развалины города простираются на расстояние в 20 гектаров, они находятся около Набуля в северо-восточной части Туниса.

Как известно, Неаполис основали в пятом веке до нашей эры, в переводе с греческого его название означает "Новый город".

Исследователи пытались найти затонувший город, начиная с 2010 года. Кроме того, сообщается, что данное открытие позволяет ученым утверждать, что город являлся одним из торговых центров Древнего Рима.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на территории Тернополя в памятке архитектуры национального значения - Церкви Воздвижения Честного Креста, более известной, как Надставная, во время проведения георадарных исследований эксперты обнаружили подземное помещение.

Теги материала: город, цунами, археология, находка, древний город, фото, видео
Новости СМИ2
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