NASA: Группа космонавтов МКС совершила успешную посадку в капсуле

MIGnews.com.ua

В сети появилось видео успешной посадки капсулы космического корабля "Союз МС-04", на борту которой пребывали трое членов экипажа МКС. Видео посадки опубликовало на своей официальной странице в микроблоге Twitter Национальное аэрокосмическое агентство США.

Сообщается, что тремя членами экипажа оказались ский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. При этом Фишер и Юрчихин провели на станции 136 суток, в то время как Уитсон - 290 суток.

Отмечается, что капсула успешно села в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказган Карагандинской области в Казахстане. В текущий момент туда направляются поисково-спасательные бригады NASA.