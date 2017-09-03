NASA: Группа космонавтов МКС совершила успешную посадку в капсуле

В сети появилось видео успешной посадки капсулы космического корабля "Союз МС-04", на борту которой пребывали трое членов экипажа МКС. Видео посадки опубликовало на своей официальной странице в микроблоге Twitter Национальное аэрокосмическое агентство США.
Сообщается, что тремя членами экипажа оказались ский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. При этом Фишер и Юрчихин провели на станции 136 суток, в то время как Уитсон - 290 суток.
Отмечается, что капсула успешно села в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказган Карагандинской области в Казахстане. В текущий момент туда направляются поисково-спасательные бригады NASA.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 1 сентября, в будущем опасный астероид Florence приблизился к планете Земля на расстояние 7 миллионов километров, превысив расстояние между нашей планетой и Луной в 18 раз. Отмечалось, что опасность для планеты может появиться после 2500 года, при том, что следующее сближение прогнозируется через сорок лет.