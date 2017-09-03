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NASA: Группа космонавтов МКС совершила успешную посадку в капсуле
03.09.2017 13:04

NASA: Группа космонавтов МКС совершила успешную посадку в капсуле  Видеорепортаж

В сети появилось видео успешной посадки капсулы космического корабля "Союз МС-04", на борту которой пребывали трое членов экипажа МКС. Видео посадки опубликовало на своей официальной странице в микроблоге Twitter Национальное аэрокосмическое агентство США.

Сообщается, что тремя членами экипажа оказались ский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. При этом Фишер и Юрчихин провели на станции 136 суток, в то время как Уитсон - 290 суток.

Отмечается, что капсула успешно села в 148 километрах к юго-востоку от города Жезказган Карагандинской области в Казахстане. В текущий момент туда направляются поисково-спасательные бригады NASA.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 1 сентября, в будущем опасный астероид Florence приблизился к планете Земля на расстояние 7 миллионов километров, превысив расстояние между нашей планетой и Луной в 18 раз. Отмечалось, что опасность для планеты может появиться после 2500 года, при том, что следующее сближение прогнозируется через сорок лет.

Теги материала: NASA, НАСА, МКС, США, высадка, капсула
Новости СМИ2
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