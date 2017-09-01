Исландия решила полностью обеспечить себя энергией из вулкана

В Исландии местные ученые пробурили глубочайшую скважину в 4 тысячи 600 метров на территории, на которой пару столетий назад извергалась огненная гора, сообщает ТСН.
Сообщается, что при помощи скважин исследователи планируют получить доступ к воде, которая содержится на глубине вулкана. Предполагается, что температура данной жидкости равна более 420 градусам по Цельсию, благодаря чему ее можно будет применить для генерирования электричества в стране.
Благодаря пяти подобным скважинам, можно будет обеспечить электроэнергией всю столицу Исландии.
Отмечается, что ближайшие два года ученые будут проводить испытания вулканической скважины. А Исландия и на данный момент является первой страной на планете, которая полностью обеспечивает себя энергией из возобновляемых источников.
Как сообщал MIGnews.com.uа, исследователь Сиокен Чой, работающий в Бингемтонском университете в США, изобрел из бумаги батарею, которая заряжается человеческой слюной. Согласно гипотезе ученых, в скором времени такую батарею можно будет использовать для питания одноразовых диагностических устройств, для работы которых необходимо несколько десятков микроватт.