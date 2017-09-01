В церкви в Тернополе обнаружили тайное подземелье неизвестного предназначения

MIGnews.com.ua

На территории Тернополя в памятке архитектуры национального значения - Церкви Воздвижения Честного Креста, более известной, как Надставная, во время проведения георадарных исследований эксперты обнаружили подземное помещение. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил глава ОО City Project Андрей Кир.

"Решили просканировать пол в Надставной церкви. По центру храма на глубине 2-2,5 м обнаружили подземное помещение/камеру. Четко просматривается свод. Сейчас трудно утверждать, что это конкретно и каково его назначение. Версий несколько: от крипты до подземной камеры, которая соединялась с подземным ходом", - говорится в сообщении Андрея.

Отмечается, что в данный момент эксперты разыскивают пути прохождения на территорию подземелья. При этом ранее существовало утверждение, что под данной церковью подземных помещений нет.

По словам главы ОО City Project, может оказаться, что именно данное помещение является тайником легендарной тернопольской Библии, которая инкрустирована драгоценными камнями.

"А может, это именно тот путь, которым неизвестные патриоты в советское время ночью проникали в церковь и поднимали украинский флаг?", - предположил в своем сообщении активист.