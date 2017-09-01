Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука - Наука и техника
В церкви в Тернополе обнаружили тайное подземелье неизвестного предназначения
01.09.2017 19:11

В церкви в Тернополе обнаружили тайное подземелье неизвестного предназначения  Фоторепортаж

На территории Тернополя в памятке архитектуры национального значения - Церкви Воздвижения Честного Креста, более известной, как Надставная, во время проведения георадарных исследований эксперты обнаружили подземное помещение. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил глава ОО City Project Андрей Кир.

"Решили просканировать пол в Надставной церкви. По центру храма на глубине 2-2,5 м обнаружили подземное помещение/камеру. Четко просматривается свод. Сейчас трудно утверждать, что это конкретно и каково его назначение. Версий несколько: от крипты до подземной камеры, которая соединялась с подземным ходом", - говорится в сообщении Андрея.

Отмечается, что в данный момент эксперты разыскивают пути прохождения на территорию подземелья. При этом ранее существовало утверждение, что под данной церковью подземных помещений нет.

По словам главы ОО City Project, может оказаться, что именно данное помещение является тайником легендарной тернопольской Библии, которая инкрустирована драгоценными камнями.

"А может, это именно тот путь, которым неизвестные патриоты в советское время ночью проникали в церковь и поднимали украинский флаг?", - предположил в своем сообщении активист.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время проведения раскопок на территории скифских курганов на Покровском ГОКе ученые из  Института археологии Национальной академии наук Украины обнаружили удивительную находку. Около Днепра была найдена могила, в которой археологам удалось раскопать кости молодой девушки.

Теги материала: церковь, Тернополь, находка, археологи, поиски, Библия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В США на стройке нашли останки динозавра возрастом 66 млн лет
Важное
В США на стройке нашли останки динозавра возрастом 66 млн лет  Видеорепортаж
Археологи нашли на Сицилии самое древнее в мире вино
Важное
Археологи нашли на Сицилии самое древнее в мире вино  Фоторепортаж
В Египте археологи сделали важнейшую для христиан находку
Важное
В Египте археологи сделали важнейшую для христиан находку  Фоторепортаж
В центре Тернополя обнаружили уникальную средневековую стену
Важное
В центре Тернополя обнаружили уникальную средневековую стену  Фоторепортаж
Ученые нашли самый древний вид цветов в мире. ФОТО
Важное
Ученые нашли самый древний вид цветов в мире. ФОТО
В Днепропетровской области археологи раскопали сенсационную находку
Важное
В Днепропетровской области археологи раскопали сенсационную находку  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика