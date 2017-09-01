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NASA: К Земле на рекордное расстояние приблизился астероид Florence
01.09.2017 18:47

NASA: К Земле на рекордное расстояние приблизился астероид Florence  Видеорепортаж

В пятницу, 1 сентября, в будущем опасный астероид Florence приблизился к планете Земля на расстояние 7 миллионов километров, превысив расстояние между нашей планетой и Луной в 18 раз, сообщает Naked Science.

Сообщается, что с момента, когда NASA запустила программу по отслеживанию подобных объектов, объект №3122 Florence стал наибольшим, который приблизился к Земле. Несмотря на то, что данный объект является потенциально опасным, на данном этапе он не угрожает Земле.

Отмечается, что опасность для планеты может появиться после 2500 года, при том, что следующее сближение прогнозируется через сорок лет.

В случае столкновения с нашей планетой небесного тела диаметром более 1000 метров, энергию удара оценивают приблизительно в 80 тыс. Мт тн, а образовавшийся кратер будет иметь диаметр 20 км. Такой катаклизм может привести к миллиардам жертв.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, к планете Земля с огромной скоростью мчится астероид 2012 TC4, который пролетит мимо планеты в октябре. Размер данного астероида можно сравнить с многоэтажным домом. В диаметре он равен 15-30- метрам. 

Теги материала: астероид, земля, опасность, НАСА, NASA
Новости СМИ2
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