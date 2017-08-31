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В США на стройке нашли останки динозавра возрастом 66 млн лет
31.08.2017 17:32

В США на стройке нашли останки динозавра возрастом 66 млн лет  Видеорепортаж

В американском штате Колорадо на строительной площадке города Тортон нашли останки динозавтра трицератопса возрастом 66 млн лет, сообщает The Washington Post.

Куратор музея природы и науки Денвера Джо Сертич рассказал, что строители обнаружили останки динозавра на территории, где преобладает песок. Поэтому сейчас раскопки проводятся относительно быстро.

"Как только мы открыли его и поняли, что это рог трицератопса, а не только одна нога или часть бедра, это сделало находку действительно захватывающей", - рассказал Сертич.

Он надеется, что получится раскопать целый скелет динозавра. На данный момент удалось установить, где размещены рога и плечевые кости трицератопса.

Сертич уточнил, что открытие сделали еще 25 августа, однако рассказали о нем только сейчас из-за опасений привлечь внимание воров и вандалов.

Сообщается, что местность с находкой круглосуточно находится под охраной.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ученые обнаружили в штате Невада окаменелости хищника, который плавал в этих местах 250 миллионов лет назад.

Теги материала: США, стройка, находка, динозавр
Новости СМИ2
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