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NASA опубликовало фото снежных дюн на Марсе
28.08.2017 12:37

NASA опубликовало фото снежных дюн на Марсе  Фоторепортаж

Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства поделились снимком участка поверхности Марса в северном полушарии, покрытого сухим льдом. Соответствующее фото опубликовано на сайте NASA.

Отмечается, что снимок был сделан в период, который аналогичен земной весне. В это время в северном полушарии Марса начинают раскалываться льда, а скрытые под ними пески выходят на поверхность. Данное явление становится причиной формирования характерного пейзажа, из космоса напоминающего земные дюны.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в некоторых частях Марса рентген марсохода Curiosity обнаружил повышенное содержание цинка и германия.

Также исследователи назвали вероятные сроки, во время которых возможно произойдут  разрушительные вспышки на Солнце, грозящие опасными последствиями для человечества.

Теги материала: NASA, Марс, космос, фото
Новости СМИ2
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