NASA опубликовало фото снежных дюн на Марсе

Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства поделились снимком участка поверхности Марса в северном полушарии, покрытого сухим льдом. Соответствующее фото опубликовано на сайте NASA.
Отмечается, что снимок был сделан в период, который аналогичен земной весне. В это время в северном полушарии Марса начинают раскалываться льда, а скрытые под ними пески выходят на поверхность. Данное явление становится причиной формирования характерного пейзажа, из космоса напоминающего земные дюны.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в некоторых частях Марса рентген марсохода Curiosity обнаружил повышенное содержание цинка и германия.
Также исследователи назвали вероятные сроки, во время которых возможно произойдут разрушительные вспышки на Солнце, грозящие опасными последствиями для человечества.