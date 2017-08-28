NASA опубликовало фото снежных дюн на Марсе

MIGnews.com.ua

Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства поделились снимком участка поверхности Марса в северном полушарии, покрытого сухим льдом. Соответствующее фото опубликовано на сайте NASA.

Отмечается, что снимок был сделан в период, который аналогичен земной весне. В это время в северном полушарии Марса начинают раскалываться льда, а скрытые под ними пески выходят на поверхность. Данное явление становится причиной формирования характерного пейзажа, из космоса напоминающего земные дюны.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в некоторых частях Марса рентген марсохода Curiosity обнаружил повышенное содержание цинка и германия .