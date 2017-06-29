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Финские ученые изобрели искусственную радужку, умеющую реагировать на свет
29.06.2017 09:51

Финские ученые изобрели искусственную радужку, умеющую реагировать на свет

Финские ученые создали искусственную радужку, способную открываться и закрываться в ответ на солнечный свет, передает Engadget.

Исследователи разработали диафрагму с использованием светочувствительного жидкокристаллического эластомера.

Сообщается, что в центре радужной оболочки находится отверстие, размер которого регулируют 12 лепестков, реагирующих на свет. В темноте каждый лепесток изгибается и скручивается наружу, оставляя похожее на зрачок отверстие посередине.

"Искусственная радужка выглядит немного похожей на контактную линзу. Ее центр открывается и закрывается в соответствии с количеством света, которое в нее попадает", - сказал член-корреспондент Технологического университета Тампере Аррия Приймяги.

Известно, что существующие на сегодняшний день искусственные радужки не способны менять размер зрачка, защищая глаза людей от яркого света, таким образом, почти лишая человека зрения при недостаточном освещении.

Финские ученые утверждают, что у них получится усовершенствовать свое изобретение, поскольку пока в закрытом состоянии их диафрагма пропускает около 10% света.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, специалисты из Харбинского университета заявили о том, что им успешно удалось восстановить деятельность спинного мозга крыс после его разрезания.

Теги материала: ученые, разработка, радужная оболочка, глаз
Новости СМИ2
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