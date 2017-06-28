В Риме строители обнаружили сгоревший дом II века с мебелью

MIGnews.com.ua

В Риме во время прокладки третьей линии метрополитена бригада строителей раскопала деревянный дом эпохи императора Траяна, который хорошо сохранился. Об этом сообщает Il Tempo .

Экспонат нашли на холме Целий около перекрестка улиц Феррателла и Аба Арадам. Несмотря на то, что он сильно пострадал в результате пожара, который могло вызвать землетрясение, в нем осталась мебель, мозаика и фрески.

Отмечается, что эта находка стала первым случаем, когда археологи смогли обнаружить остатки солярия. Также в доме сохранились две жилые комнаты, ножки стульев, столики и скелеты собаки и щенка. Там же выявили черно-белые мозаичные фрагменты пола, роспись потолков, цветочные фрески и мраморные плиты на стенах.

Руководившие раскопками археологи Франческо Просперетти и Симона Морретта рассказали, что деревянный дом защитили по всему периметру цементной стеной. В настоящее время раскопки продолжаются, а все находки передадут музею, который откроют в вестибюле будущего метровокзала.

Помимо этого, специалисты считают данное открытие вторым по значимости, на первом месте оказались недавно найденные казармы римских солдат на улице Иппонаттео.