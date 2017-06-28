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В Риме строители обнаружили сгоревший дом II века с мебелью
28.06.2017 10:46

В Риме строители обнаружили сгоревший дом II века с мебелью

В Риме во время прокладки третьей линии метрополитена бригада строителей раскопала деревянный дом эпохи императора Траяна, который хорошо сохранился. Об этом сообщает Il Tempo.

Экспонат нашли на холме Целий около перекрестка улиц Феррателла и Аба Арадам. Несмотря на то, что он сильно пострадал в результате пожара, который могло вызвать землетрясение, в нем осталась мебель, мозаика и фрески.

Отмечается, что эта находка стала первым случаем, когда археологи смогли обнаружить остатки солярия. Также в доме сохранились две жилые комнаты, ножки стульев, столики и скелеты собаки и щенка. Там же выявили черно-белые мозаичные фрагменты пола, роспись потолков, цветочные фрески и мраморные плиты на стенах.

Руководившие раскопками археологи Франческо Просперетти и Симона Морретта рассказали, что деревянный дом защитили по всему периметру цементной стеной. В настоящее время раскопки продолжаются, а все находки передадут музею, который откроют в вестибюле будущего метровокзала.

Помимо этого, специалисты считают данное открытие вторым по значимости, на первом месте оказались недавно найденные казармы римских солдат на улице Иппонаттео.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Польше археологи нашли глиняную фигурку человека, возраст которой оценивается примерно в семь тысяч лет.

Теги материала: Рим, археология, дом, строители, находка, метро
Новости СМИ2
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