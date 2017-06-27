В Польше археологи случайно нашли фигурку человека возрастом семь тысяч лет

MIGnews.com.ua

В Польше археологи нашли на поле глиняную фигурку человека, ее возраст оценили приблизительно в семь тысяч лет. Об этом сообщает Archeofeed.com .

Исследователи рассказали, что высота фигурки составляет около семи сантиметров, у нее частично откололись голова, торс и правая рука. Археологи обнаружили фигурку на вспаханном поле в нерабочее время, они предполагают, что находка является одним из наиболее древних изображений человека, найденных на территории Польши.

Отмечается, что стиль, в котором изготовлена фигурка, имеет сходство с найденными в Словакии и Румынии образцами. Также сообщается, что фигурки того же возраста, которые ранее были найдены на территории Польши, являлись более схематическими и имели более выраженными гендерные признаки.

У нынешней фигурки четко обозначены части головы, волосы, нос и подбородок, а в верхней части сделан надрез, которые может символизировать одежду, на шее заметно ожерелье.