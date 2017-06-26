Известная хакерская группа Anonymous заявили, что NASA нашли инопланетян

MIGnews.com.ua

Хакерская группа Anonymous опубликовала заявление, в котором говорится, что аэрокосмическое управление NASA может готовиться к обнародованию фактов существования внеземной жизни, передает ScienceAlert.

Издание ссылается на апрельскую речь профессора Томаса Зурбачена в Комитете США по науке, космосу и технологиям.

"Принимая во внимание все различные виды деятельности и миссии, которые ищут доказательства наличия внеземной жизни, мы находимся на пороге одного из самых беспрецедентных открытий в истории", - сказал профессор.

Хакеры утверждают, что в ходе доклада ученый отметил, что "нужно раскрыть информацию об инопланетянах, так как это неизбежно".

"Выступление хакеров может быть связано только с сообщением NASA об открытии еще 219 планет за пределами Солнечной системы, 10 из которых похожи на Землю и могут обладать условиями для зарождения жизни", - говорит редакция сайта.