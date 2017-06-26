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SpaceX успешно запустила Falcon 9 с десятью спутниками
26.06.2017 08:58

SpaceX успешно запустила Falcon 9 с десятью спутниками

В воскресенье, 25 июня, в Калифорнии американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT с космодрома Ванденберг. Об этом сообщается на сайте компании.

Запуск ракеты-носителя состоялся в 1:25 по местному времени. Данные спутники должны заменить спутники предыдущего поколения на орбите. Всего SpaceX запустит как минимум 70 аппаратов по контракту с Iridium Communications.

Сообщается, что первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане, а вторая ступень вышла на промежуточную орбиту, чтобы продолжить основную миссию по выводу спутников на орбиту.

Также отмечается, что для этого запуска SpaceX модернизировала первую ступень ракеты, оснастив ее титановыми сетчатыми килями, используемыми для торможения при входе в атмосферу Земли перед посадкой. Основатель, владелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX Илон Маск рассказал, что модернизированные закрылки могут взять на себя основной тепловой удар при возвращении ракеты.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, основатель и генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что собирается колонизировать Марс и построить на его поверхности независимый город.

Теги материала: SpaceX, ракета-носитель, запуск, спутник
Новости СМИ2
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