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Ученые Южной Кореи обнаружили галактику, похожую на медузу
24.04.2017 20:30

Ученые Южной Кореи обнаружили галактику, похожую на медузу

Команда ученых из Института астрономии и космических исследований (Южная Корея) обнаружила галактику, по форме напоминающую на медузу, сообщает Phys.org.

Сообщается, что находка располагается в галактическом кластере Abell 267, который удален от Земли на расстояние около миллиарда световых лет. Ее отнесли к классу эллиптических галактик, однако в данном случае астрономы заметили некоторые особенности, включая газовый хвост и синие каплевидные структуры.

Специалисты предполагают, что такая форма образовалась в результате прохождения галактики через относительно плотный центр кластера. При этом часть ее вещества сдувается, формируя хвост из звезд. "Капли" могли появиться в результате слияния с другой галактикой.

Галактика была обнаружен с помощью спектрографического инструмента Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), которым снабжен телескоп в Чили.

Напомним, галактическим кластером называется суперструктура, состоящая из нескольких галактик, связанных друг с другом гравитационным взаимодействием. Размер кластеров может достигать десятков миллионов световых лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, американское космическое агентство NASA вместе с онлайн видеоплатформой Stream пообещало запустить прямой эфир полного затмения Солнца, которое состоится в августе текущего года.

Теги материала: галактика, находка, ученые, космос
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