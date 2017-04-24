Ученые Южной Кореи обнаружили галактику, похожую на медузу

MIGnews.com.ua

Команда ученых из Института астрономии и космических исследований (Южная Корея) обнаружила галактику, по форме напоминающую на медузу, сообщает Phys.org .

Сообщается, что находка располагается в галактическом кластере Abell 267, который удален от Земли на расстояние около миллиарда световых лет. Ее отнесли к классу эллиптических галактик, однако в данном случае астрономы заметили некоторые особенности, включая газовый хвост и синие каплевидные структуры.

Специалисты предполагают, что такая форма образовалась в результате прохождения галактики через относительно плотный центр кластера. При этом часть ее вещества сдувается, формируя хвост из звезд. "Капли" могли появиться в результате слияния с другой галактикой.

Галактика была обнаружен с помощью спектрографического инструмента Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), которым снабжен телескоп в Чили.

Напомним, галактическим кластером называется суперструктура, состоящая из нескольких галактик, связанных друг с другом гравитационным взаимодействием. Размер кластеров может достигать десятков миллионов световых лет.