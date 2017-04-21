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Маск разрабатывает устройство для телепатии
21.04.2017 14:05

Маск разрабатывает устройство для телепатии

В пятницу, 21 апреля, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подтвердил информацию о том, что он ведет разработки по развитию нейроинтерфейсов для соединения человеческого мозга с компьютером, передает TechCrunch.

Технология "Нейронное кружево", по расчетам Маска, будет представлять некий симбиоз человеческого мозга и машин, что в дальнейшем облегчит использование искусственного интеллекта для повышения мозговой активности.

Разработками занимается компания Neuralink. Изначально, новая технология будет направлена на помощь людям с серьезными травмами мозга, с инсультами или онкологией. Neuralink планирует вживлять людям электроды, которые помогут в борьбе с болезнью. Запуск такого продукта планируется через четыре года.

Маск считает, что разница между компьютером и людьми заключается в скорости восприятия и передачи информации, то есть люди способны воспринимать огромное количество информации зрительно и на слух, но не могут моментально делиться своими мыслями друг с другом.

Следующей стадией разработки будет создание нейроинтефейсов, увеличивающих производительность мозга и позволят людям общаться телепатически.

Изобретатель рассказал, что мозг сжимает информацию до низкой скорости передачи данных вроде речи или письма, но в будущем сможет передавать ее прямо в мозг другому человеку. На создание такой технологии, по расчетам Маска, нужно 8-9 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, бывшая жена Джонни Дэппа Эмбер Херд стала новой пассией главы Tesla Motors и основателя компаний PayPal и SpaceX Илона Маска.

Теги материала: Элон Маск, нейрон, мозг, наука
Новости СМИ2
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