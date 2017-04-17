Опубликованы уникальные фото спутника Юпитера

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось отчетливыми снимками спутника Сатурна Атласа, который передал космический зонд Cassini. Об этом сообщается на официальном сайте NASA .

Фото сделали с расстояния 11 тысяч километров от поверхности спутника.

Указанные снимки стали наиболее четкими изображениями Атласа, благодаря им ученые смогут получить новую информацию о его форме и геологии. Известно, что диаметр этого спутника составляет лишь 30 километров, Атлас вращается вокруг кольца А, которое является крайним и самым ярким из всех колец Сатурна.