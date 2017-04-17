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Опубликованы уникальные фото спутника Юпитера
17.04.2017 13:33

Опубликованы уникальные фото спутника Юпитера  Фоторепортаж

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось отчетливыми снимками спутника Сатурна Атласа, который передал космический зонд Cassini. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Фото сделали с расстояния 11 тысяч километров от поверхности спутника.

Указанные снимки стали наиболее четкими изображениями Атласа, благодаря им ученые смогут получить новую информацию о его форме и геологии. Известно, что диаметр этого спутника составляет лишь 30 километров, Атлас вращается вокруг кольца А, которое является крайним и самым ярким из всех колец Сатурна.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время пресс-конференции исследователи из Национального управления управление по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказали об обнаружении данных, согласно которым можно предположить, что на одном из спутников Сатурна Энцеладе, возможно, существует жизнь.

Теги материала: космос, NASA, Сатурн, спутник, фото
Новости СМИ2
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