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Ученые обнаружили пещеру, в которой находились иудейские манускрипты Мертвого моря
09.02.2017 21:23

Ученые обнаружили пещеру, в которой находились иудейские манускрипты Мертвого моря  Фоторепортаж

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме нашли в скале Иудейской пустыни еще одну пещеру, которая была предназначена для хранения так называемых свитков Мертвого моря - очень древних манускриптов, известных также как Кумранские рукописи, передает ВВС Украина.

Сообщается, что открытие этой пещеры стало первой подобной находкой за более чем 60 лет. 

Сами свитки в пещере не найдены - археологи говорят, что их, возможно, забрали бедуинские племена в 1950-х годах, что подтверждается обнаруженными в пещере кусками металлической кирки, изготовленными, предположительно, в середине ХХ века. 

Кроме того, в пещере были найдены емкости для хранения, фрагменты обертки и кожаные веревки, которыми могли быть обмотаны манускрипты.

"До сих пор считали, что свитки Мертвого моря были найдены только в 11 пещерах Кумрана, но сейчас не осталось сомнений, что это 12-я пещера", - рассказал руководитель раскопок доктор Орен Гутфельд.

Он уверен, что находки указывают на хранение эти свитков в пещере, которые вследствие были украдены.

Археологи также нашли в пещере украшенный узором полудрагоценный камень сердолик, который свидетельствует о том, что в пещере могли жить доисторические люди.

Доктор Гутфельд также отметил, что эта пещера может быть лишь первой из сотен, которые со временем могут найти археологи.

Сообщается, что свитки Мертвого моря датируют IV веком до н.э. В общей сложности археологи нашли свыше 800 рукописей - на иврите, частично - на арамейском языке и в греческом переводе, написанных на коже или папирусе. Они содержат много библейских текстов, а также светские произведения о жизни в I и ІІ тысячелетиях до н.э.

Первый свиток был найден в 1947 году молодым бедуинским пастухом, который искал овцу в местности Кумран на северо-западном берегу Мертвого моря.

Автор рукописей неизвестен. Некоторые из ученых предполагают, что их авторами могли быть члены иудейской религиозной группы эссенов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в нескольких километрах на юг от Долины Царей археологи Египта и Швеции обнаружили 12 древнеегипетских усыпальниц, возраст которых датируется временами Нового Царства, когда правили Тутанхамон, Нефертити, Рамзес II и Тутмос III. Об этом сообщили в министерстве древностей Египта.

Теги материала: манускрипт, Мертвое море, археолог, находка
Новости СМИ2
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