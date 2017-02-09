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Накануне дня Святого Валентина Землю осветит зеленая комета
09.02.2017 19:58

Накануне дня Святого Валентина Землю осветит зеленая комета

Накануне дня Святого Валентина, 11 февраля,  к Земле на близкое расстояние приблизится комета Хонда - Мркоса - Пайдушаковой, сообщает Seeker.

Ученые считают, что явление необычно, поскольку из-за него будет разливаться очень яркое зеленое свечение. 

Комету можно будет наблюдать при помощи бинокля, а также телескопа, также она будет видна по утрам на протяжении нескольких минут на фоне созвездия Геркулеса.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители Европейского космического агентства опубликовали ролик, на котором запечатлены электрические ураганы, проносящиеся над Землей. На видео можно заметить электрические разряды в верхних слоях атмосферы, среди которых "красные спрайты", "эльфы" и "феи". Видео снял астронавт Андреас Могенсен, используя самую чувствительную камеру Международной космической станции в 2015 году.

Теги материала: Земля, комета, свет, День Валентина
Новости СМИ2
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