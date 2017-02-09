ESA показало, как выглядят электрические ураганы Земли из космоса

MIGnews.com.ua

Представители Европейского космического агентства опубликовали ролик, на котором запечатлены электрические ураганы, проносящиеся над Землей. На видео можно заметить электрические разряды в верхних слоях атмосферы, среди которых "красные спрайты", "эльфы" и "феи". Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Видео снял астронавт Андреас Могенсен, используя самую чувствительную камеру Международной космической станции в 2015 году. Однако национальный космический институт Дании обнародовал итоги исследований указанных голубых вспышек, которые возникают на высоте приблизительно 18 километров, только теперь. Ученым удалось выяснить, что самая длинная вспышка протянулась на 40 километров.