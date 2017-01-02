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В Китае найден меч, которому более двух тысяч лет
02.01.2017 12:33

В Китае найден меч, которому более двух тысяч лет  Видеорепортаж

Археологи из Китайской Народной Республики нашли в одной из гробниц в провинции Хэнань старинный меч, его возраст составляет приблизительно 2300 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное радио Китая.

Находку обнаружили в городе Синьян в древней гробнице, меч находится в отличном состоянии, он частично сохранил первоначальную заточку. Кроме того, на видеоролике, которое опубликовало Международное радио Китая, можно увидеть, что около меча находились ножны для него.

Ученые предполагают, что меч был выкован в период Сражающихся царств, который продлился с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, исследователи установили сходство между Гробом Господним в Иерусалиме и гробницей, которую почитали крестоносцы при римском императоре Константине.

Теги материала: Китай, археология, меч, оружие, видео
Новости СМИ2
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