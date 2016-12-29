"Вконтакте" создали аналог функции Instagram

MIGnews.com.ua

"ВКонтакте" запустил раздел "Истории", в котором можно делиться тем, что происходит вокруг. Об этом сообщает блоге компании .

"Теперь "ВКонтакте" можно поделиться с друзьями не только самыми важными моментами жизни, но и всем, что происходит с вами прямо сейчас", - пишет Михаил Болдов, руководитель мобильных продуктов "ВКонтакте".

Фото: блог Вконтакте

Пользователи соцсети получили возможность делать фото и снимать 12-секундные ролики, добавлять к ним граффити, стикеры или текст, тем самым рассказывая, что происходит в данный момент и как проходят наступающие новогодние праздники. "Истории" будут отображаться в новом блоке над новостями 24 часа после публикации.

Фото: блог Вконтакте

Кроме того, что историю можно публиковать для всех, ее можно отправлять еще и в диалоги.

Также у записей есть счетчик просмотров, нажав на который, пользователь может узнать, кто видел "Историю".

Функция доступна в мобильных приложениях "Вконтакте" для Android и iOS.

Однако в веб-версии смотреть "Истории" нельзя. Пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников объяснил это тем, что функция "Истории" изначально создавались для мобильных платформ.

"Истории" "Вконтакте" являются полным аналогом такой же функции в Instagram, которая появилась в августе 2016 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "ВКонтакте" запустила приложение VK Messenger beta для компьютеров на macOS и Windows. В VK Messenger доступны все функции обычных диалогов "ВКонтакте".