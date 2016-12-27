Американский ученый подсчитал количество типов снежинок в мире

MIGnews.com.ua

Американский ученый-физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона оценил число возможных типов снежинок, которые могут существовать на планете и написал подробную статью изданию Popular Mechanics, передает Lenta.ru.

Нельсон подсчитал, что возможное количество существующих в природе различных снежинок определяется числом с 768 нулями. Физик рассказал, что обнаружить две идентичные снежинки практически нереально.

Снежинка является снежным или ледяным кристаллом, чаще всего имеющим форму шестиугольной пластины, и образуется при сильных морозах во время десублимации - перехода водяного пара сразу в твердое состояние без жидкой фазы.