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Нанотехнологи создали самого маленького снеговика в мире
26.12.2016 10:21

Нанотехнологи создали самого маленького снеговика в мире

Исследователи из Университета Западного Онтарио создали самого крошечного снеговика в мире, сообщает The Observer.

Высота снеговика не превышает трех микрон, то есть 0,03 миллиметра, что в десятки раз меньше, чем толщина человеческого волоса, которая составляет 75 микрон.

Изделие создано из микроскопических сферических частиц кремнезема. Традиционные черты лица снеговика - глаза и рот - были изготовлены при помощи сфокусированного ионного пучка.

НаноФаб является многопрофильным средством, которое поддерживает передовые исследования в области биотехнологии и нанотехнологии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство Шри-Ланки заявило о создании в столице страны, городе Коломбо, самой большой искусственной елки в мире.  Праздничное дерево создано из стальных прутьев и проволоки, покрытых миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней, высотой 73 метра.

Теги материала: рекорд, ученые, создание, фигура
Новости СМИ2
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