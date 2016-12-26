Нанотехнологи создали самого маленького снеговика в мире

MIGnews.com.ua

Исследователи из Университета Западного Онтарио создали самого крошечного снеговика в мире, сообщает The Observer.

Высота снеговика не превышает трех микрон, то есть 0,03 миллиметра, что в десятки раз меньше, чем толщина человеческого волоса, которая составляет 75 микрон.

Изделие создано из микроскопических сферических частиц кремнезема. Традиционные черты лица снеговика - глаза и рот - были изготовлены при помощи сфокусированного ионного пучка.

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