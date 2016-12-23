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Во Франции появилась первая в мире дорога из солнечных батарей
23.12.2016 14:57

Во Франции появилась первая в мире дорога из солнечных батарей

Первую в мире автомобильную дорогу с покрытием, выполненным из солнечных панелей, запустило министерство экологии Франции, сообщает The Guardian.

"Солнечная дорога" длиной один километр теперь "работает" в деревушке Турувр-о-Перш в Нормандии. Министр экологии Сеголен Руаяль сообщила, что дорога может вырабатывать достаточно электроэнергии, чтобы питать все деревенские уличные фонари.

На данный момент в населенных пунктах существует множество поверхностей, которые можно было бы использовать для выработки электроэнергии. В городах, расположенных в солнечных местах Земли, на крыши устанавливают солнечные панели, которые обеспечивают дом электричеством.

Французские специалисты из министерства экологии решили, что автомобильные дороги тоже можно приспособить для установки солнечных панелей.

На мощение дороги потребовалось 2,8 тысячи квадратных метров солнечных панелей. В общей сложности около пяти миллионов евро потратили на расходные материалы, панели и работы.

"Солнечная" дорога пока будет работать в тестовом режиме, так как по ней ежедневно будут проезжать в среднем две тысячи различных транспортных средств. Через два года министерство экологии намерено оценить эффективность и ресурс проекта.

Если окажется, что дорога окупила себя и показала хороший ресурс, солнечными панелями замостят около тысячи километров французских шоссе. Мощность "солнечной дороги" в Турувр-о-Перш, не уточняется. 

Известно, что с 2014 года в голландском городе Кроммени действует 70-метровый участок велодорожки, покрытый солнечными панелями. На его строительство власти потратили три миллиона евро. Эта дорожка выработала три тысячи киловатт-часов электроэнергии. На деньги, потраченные на ее строительство, можно было оплатить 520 тысяч киловатт-часов электричества.

В конце октября текущего года американская компания Tesla Motors представила новые солнечные панели, выполненные в виде черепицы для крыши. По оценке компании, новая "солнечная крыша" будет стоить дешевле обычного покрытия без учета выгоды от выработки электроэнергии. В Tesla заявили, что снизить стоимость солнечных панелей удастся благодаря исключению посредников из производственной цепочки.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 20 декабря в 14:00 в Киевском зоопарке будет установлено первое в столице "солнечное дерево" для подзарядки электронных устройств.

Теги материала: Франция, солнечная энергия, дорога, пилотный проект
Новости СМИ2
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