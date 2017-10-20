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В октябре жители Земли смогут наблюдать звездопад Ориониды
20.10.2017 13:17

В октябре жители Земли смогут наблюдать звездопад Ориониды

В субботу, 21 октября, жители Земли смогут наблюдать звездопад из созвездия Ориона, сообющает УНИАН.

По данным Московского планетария, в час можно будет насчитать до 20 метеоров из созвездия Ориона.

Стоит отметить, что метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея, которая последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, но ее оторвавшиеся осколки дважды в год достигают земной атмосферы , образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды.

Кроме этого, сами метеоры достаточно быстрые и часто оставляют следы белого цвета, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в сети появилось видео успешной посадки капсулы космического корабля "Союз МС-04", на борту которой пребывали трое членов экипажа МКС.

Теги материала: звездопад, астрономы, метеоры, наука
Новости СМИ2
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