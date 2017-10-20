В октябре жители Земли смогут наблюдать звездопад Ориониды

MIGnews.com.ua

В субботу, 21 октября, жители Земли смогут наблюдать звездопад из созвездия Ориона, сообющает УНИАН .

По данным Московского планетария, в час можно будет насчитать до 20 метеоров из созвездия Ориона.

Стоит отметить, что метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея, которая последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, но ее оторвавшиеся осколки дважды в год достигают земной атмосферы , образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды.

Кроме этого, сами метеоры достаточно быстрые и часто оставляют следы белого цвета, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.