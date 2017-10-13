Возле Земли пролетел огромный астероид

В четверг, 12 октября, недалеко от Земли пролетел астероид 2012 TC4, сообщает Корреспондент.
По данным источника, диаметр астероида 10-30 метров, он максимально приблизился к Земле на 50 тысяч км.
"По космическим меркам, это совсем близко. Для сравнения - Луна находится в семь раз дальше от нас", - уточнили ученые.
Кроме этого, специалистам NASA удалось зафиксировать движение астероида на видео.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в сети появилось видео успешной посадки капсулы космического корабля "Союз МС-04", на борту которой пребывали трое членов экипажа МКС. Тремя членами экипажа оказались ский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер.