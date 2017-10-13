Возле Земли пролетел огромный астероид

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В четверг, 12 октября, недалеко от Земли пролетел астероид 2012 TC4, сообщает Корреспондент .

По данным источника, диаметр астероида 10-30 метров, он максимально приблизился к Земле на 50 тысяч км.

"По космическим меркам, это совсем близко. Для сравнения - Луна находится в семь раз дальше от нас", - уточнили ученые.

Кроме этого, специалистам NASA удалось зафиксировать движение астероида на видео.