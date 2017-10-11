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В октябре на планету Земля упадет советский спутник
11.10.2017 09:59

В октябре на планету Земля упадет советский спутник

В конце октября на планету Земля упадет советский спутник Молния 1-44, сообщает Интерфакс.

Стоит отметить, что о приближении столкновения заявил специализирующийся на расчетах падений космических объектов французский астроном Жозеф Реми. По его словам, падение произойдет 25 октября.

По данным источника, спутник был запущен в космос еще в 1979 году. Его обломки весом в 1,5 тонны упадут в южную Атлантику на расстоянии 500 километров от Рио-де-Жанейро.

Кроме этого эксперты NASA предупреждали, что Молния 1-44 упадет на Землю 20 октября. В связи с большими размерами он не сможет полностью сгореть в земной атмосфере. Специалисты не смогли точно назвать место его падения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители аэрокосмической компании SpaceX обнародовали видеоролик, в котором показали, как будет выглядеть и работать новый международный космический корабль, произведенный компанией. Видео с презентацией обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram глава компании Илон Маск. 

Теги материала: спутник, космос, падение, планета, столкновение
Новости СМИ2
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