В октябре на планету Земля упадет советский спутник

MIGnews.com.ua

В конце октября на планету Земля упадет советский спутник Молния 1-44, сообщает Интерфакс .

Стоит отметить, что о приближении столкновения заявил специализирующийся на расчетах падений космических объектов французский астроном Жозеф Реми. По его словам, падение произойдет 25 октября.

По данным источника, спутник был запущен в космос еще в 1979 году. Его обломки весом в 1,5 тонны упадут в южную Атлантику на расстоянии 500 километров от Рио-де-Жанейро.

Кроме этого эксперты NASA предупреждали, что Молния 1-44 упадет на Землю 20 октября. В связи с большими размерами он не сможет полностью сгореть в земной атмосфере. Специалисты не смогли точно назвать место его падения.