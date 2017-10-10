Астрономы обнаружили "утерянную" половину Вселенной

MIGnews.com.ua

Во вторник, 10 октября, международная группа ученых заявила об обнаружении недостающих 50% видимого вещества Вселенной в ходе исследований, сообщает Корреспондент .

По данным источника, Вселенная свыше, чем на 95% состоит из темной материи и темной энергии. При этом обычной (барионной) материи отводится около 4,6% от общего занимаемого пространства.

Согласно результатам исследований специалистов, материя довольно плотно упакована между галактиками и галактическими скоплениями.

Кроме этого, ученые установили, что в звездах, межзвездной среде и горячем газе галактических скоплений (кластеров) находится только 50% от того количества барионной материи.

Специалисты также доказали, что недостающая часть обычной материи расположена именно между галактиками и кластерами, при этом ее довольно трудно обнаружить из-за слишком низкой плотности.

Стоит отметить, что аргументы ученых основаны на анализе данных, полученных с орбитальной обсерватории Planck, которая предназначена для изучения космического микроволнового фона.