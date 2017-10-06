Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Наука
Нобелевскую премию получило движение за запрет ядерного оружия
06.10.2017 12:44

Нобелевскую премию получило движение за запрет ядерного оружия  Видеорепортаж

В пятницу, 6 октября, Нобелевскую премию мира в 2017 году получило движение за запрет ядерного оружия, сообщает РБК-Украина.

Решение присудить премию именно этой организации было принято специальным номинацианном комитетом и быо обнародован пресс-службой.

По данным источника, движение заявило о негативных гуманитарных последствиях разработок ядерного оружия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 4 октября, Нобелевскую премию по химии в этом году присудили Жаку Дубочету, Джоакиму Франку и Ричарду Хендерсону за исследования в криоэлектронной микроскопии.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии в области литературы в нынешнем году стал писатель из Великобритании японского происхождения 63-летний Кадзуо Исигуро. По информации Шведской академии, британский писатель получил премию за то, что в своих произведениях поднимает глубокие темы.

Теги материала: Нобелевская премия мира, наука, ядерное оружие, Видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На острове в Тихом океане обнаружили насекомых, которые вымерли в прошлом веке
Важное
На острове в Тихом океане обнаружили насекомых, которые вымерли в прошлом веке  Фоторепортаж
Ученые спрогнозировали в Австралии повышение температуры до 50 градусов
Важное
Ученые спрогнозировали в Австралии повышение температуры до 50 градусов
Ученые назвали запахи, которые способны поднять настроение
Важное
Ученые назвали запахи, которые способны поднять настроение
В Китае впервые успешно протестировали сеть 5G
Важное
В Китае впервые успешно протестировали сеть 5G
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле
Важное
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу на Земле  Фоторепортаж
Археологи обнаружили развалины уничтоженного цунами древнего города
Важное
Археологи обнаружили развалины уничтоженного цунами древнего города  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика