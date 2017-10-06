Нобелевскую премию получило движение за запрет ядерного оружия

MIGnews.com.ua

В пятницу, 6 октября, Нобелевскую премию мира в 2017 году получило движение за запрет ядерного оружия, сообщает РБК-Украина.

Решение присудить премию именно этой организации было принято специальным номинацианном комитетом и быо обнародован пресс-службой.

По данным источника, движение заявило о негативных гуманитарных последствиях разработок ядерного оружия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 4 октября, Нобелевскую премию по химии в этом году присудили Жаку Дубочету, Джоакиму Франку и Ричарду Хендерсону за исследования в криоэлектронной микроскопии.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии в области литературы в нынешнем году стал писатель из Великобритании японского происхождения 63-летний Кадзуо Исигуро. По информации Шведской академии, британский писатель получил премию за то, что в своих произведениях поднимает глубокие темы.