Нобелевскую премию по химии присудили исследования криоэлектронной микроскопии

В среду, 4 октября, Нобелевскую премию по химии в этом году присудили Жаку Дубочету, Джоакиму Франку и Ричарду Хендерсону за исследования в криоэлектронной микроскопии, сообщает Укринформ.
"Нобелевская премия 2017 года по химии присуждается Жаку Дубочету, Джоакиму Франку и Ричарду Хендерсону", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что премия присуждена за их исследования в области криоэлектронной микроскопии, которая упрощает и улучшает визуализацию биомолекул.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Нобелевскую премию увеличили на 1 миллион шведских крон (120 тысяч долларов). В Нобелевском фонде отметили, что в 2011 году награду уменьшили с 10 миллионов шведских крон до 8 миллионов в рамках экономии после десятилетия перерасхода средств.