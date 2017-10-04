Нобелевскую премию по химии присудили исследования криоэлектронной микроскопии

MIGnews.com.ua

В среду, 4 октября, Нобелевскую премию по химии в этом году присудили Жаку Дубочету, Джоакиму Франку и Ричарду Хендерсону за исследования в криоэлектронной микроскопии, сообщает Укринформ .

"Нобелевская премия 2017 года по химии присуждается Жаку Дубочету, Джоакиму Франку и Ричарду Хендерсону", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что премия присуждена за их исследования в области криоэлектронной микроскопии, которая упрощает и улучшает визуализацию биомолекул.