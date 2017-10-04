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Нобелевскую премию по химии присудили исследования криоэлектронной микроскопии
04.10.2017 14:45

Нобелевскую премию по химии присудили исследования криоэлектронной микроскопии

В среду, 4 октября, Нобелевскую премию по химии в этом году присудили Жаку Дубочету, Джоакиму Франку и Ричарду Хендерсону за исследования в криоэлектронной микроскопии, сообщает Укринформ.

"Нобелевская премия 2017 года по химии присуждается Жаку Дубочету, Джоакиму Франку и Ричарду Хендерсону", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что премия присуждена за их исследования в области криоэлектронной микроскопии, которая упрощает и улучшает визуализацию биомолекул.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Нобелевскую премию увеличили на 1 миллион шведских крон (120 тысяч долларов). В Нобелевском фонде отметили, что в 2011 году награду уменьшили с 10 миллионов шведских крон до 8 миллионов в рамках экономии после десятилетия перерасхода средств.

Теги материала: Нобелевская премия, химия, ученые
Новости СМИ2
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