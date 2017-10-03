Нобелевскую премию по физике присудили измерившим гравитационные волны ученым

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 октября, ученые Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн получили Нобелевскую премию по физике за обнаружение гравитационных волн LIGO-детектором. Об этом заявили в Шведской королевской академии наук на странице в Twitter.

Стоит отметить, что в феврале 2016 ученые экспериментально подтвердили теорию Альберта Эйнштейна о гравитационных волнах, использовав для этого гравитационно-волновую обсерваторию.

Таким образом, специалисты с помощью лазера измерили длину четырехкилометровых туннелей, которые уменьшались и увеличивались под влиянием гравитационных волн.