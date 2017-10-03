Нобелевскую премию по физике присудили измерившим гравитационные волны ученым

Во вторник, 3 октября, ученые Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн получили Нобелевскую премию по физике за обнаружение гравитационных волн LIGO-детектором. Об этом заявили в Шведской королевской академии наук на странице в Twitter.
Стоит отметить, что в феврале 2016 ученые экспериментально подтвердили теорию Альберта Эйнштейна о гравитационных волнах, использовав для этого гравитационно-волновую обсерваторию.
Таким образом, специалисты с помощью лазера измерили длину четырехкилометровых туннелей, которые уменьшались и увеличивались под влиянием гравитационных волн.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Нобелевскую премию увеличили на 1 миллион шведских крон (120 тысяч долларов). В Нобелевском фонде отметили, что в 2011 году награду уменьшили с 10 миллионов шведских крон до 8 миллионов в рамках экономии после десятилетия перерасхода средств.