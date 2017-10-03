Вблизи Земли пронесся астероид размером с автобус

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 октября, рядом с Землей пронесся астероид размером с автобус, сообщает УНИАН .

По данным источника, астероид не создал угрозы столкновения с нашей планетой.

Ученые назвали астероид 2017 SX17, он имеет в поперечнике от 6,3 м до 14 м.

Он был обнаружен лишь 24 сентября. По расчетам, данный объект совершает один оборот вокруг Солнца за 467 дней. Исследователи NASA отмечают, что астероид с 24 сентября изучали несколько телескопов.